’Auto van John Legend bijna gestolen’

Ⓒ ANP/HH

John Legend heeft geluk gehad: het had weinig gescheeld of zijn Porsche was gestolen terwijl hij in een opnamestudio in Los Angeles zat. Politieagenten zeggen tegen TMZ dat ze een man hebben aangehouden die probeerde de sportwagen van de 43-jarige Amerikaanse zanger mee te nemen.