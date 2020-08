Hilary Duff kilo’s lichter mét brood, wijn en chocolade

Ⓒ Getty Images

Waar de meeste mensen tijdens het ’corona thuiszitten’ een paar kilootjes zijn aangekomen, is Hilary Duff juist een stuk slanker geworden. De actrice laat op Instagram weten dat ze zeer gedisciplineerd te werk is gegaan, maar al die tijd wel heeft genoten van een wijntje, een lekker stuk brood of een reep chocolade.