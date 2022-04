Actrice Maisie Williams kreeg hekel aan haar lichaam door rol in Game of Thrones

De nu 24-jarige actrice was in 2011 voor het eerst te zien in de populaire serie. Ze speelde tot het einde het jongensachtige meisje Arya Stark. In die tijd werd Maisie ook volwassen en dat zorgde voor een ingewikkelde relatie met het personage Arya.

„Toen ik een vrouw begon te worden, kreeg ik een hekel aan Arya omdat ik mezelf niet meer kon uitdrukken. Ik had toen ook een hekel aan mijn lichaam, omdat het niet paste bij het beeld dat de wereld van mij had.”

De actrice houdt verder wel positieve herinneringen over aan de show. Ze mist Game of Thrones naar eigen zeggen helemaal niet, maar is erg dankbaar voor haar tijd in de serie. „Ik kijk met trots terug op die tijd. Ik wil me niet droevig voelen over het beste wat me ooit is overkomen door het te gaan missen.”