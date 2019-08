Kacey Musgraves claimt hack na liken van seksistische tweet

Op vrijdag schreef Kid Rock: „Taylor Swift wil een Democraat zijn omdat ze in films wil spelen... punt. En het ziet er naar uit dat ze nog een deurknop zou afzuigen om in ’Hollyweird’ terecht te komen. Oudste trucje dat er bestaat. Succes dame.” Veel mensen sprongen meteen in de bres voor Swift, maar fans waren gechoqueerd toen bleek dat Musgraves de tweet een like had gegeven. Een paar uur later probeerde ze de actie uit te leggen via Twitter. „Yoooo - mijn account was gehackt. Ik heb de hele dag gewerkt en kom nu pas online op Twitter”, liet ze zaterdag weten.

Niet iedereen geloofde het, dus besloot de zangeres in gesprek te gaan met Swift. „Vorige week werd ik aangevallen omdat ik zo liberaal was, en iedereen weet hoe graag ik praat over gelijkheid en respect. Ik heb contact opgenomen met Taylor - ze weet dat dit niet iets is waar ik het mee eens ben, en we hebben geen ruzie”, maakte Musgraves bekend. „Het screenshot was nep (ik volg Kid Rock niet eens), en ik zou NOOIT een bericht liken dat zo verschrikkelijk vrouwenhatend was.”