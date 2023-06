Premium Het beste van De Telegraaf

Beste maatjes met een mini-varken, naaktkat of reuzenslak in documentaire ’M’n beessie en ik’

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

Luna met haar inmiddelsoverleden albinoreuzenslak Nokia. Ⓒ BnnVara

Kun je een luisterend oor vinden in een mini-varken, een naaktkat, een dansende hond, een kat die de pannen van het dak scoort op Instagram of een spirituele slak ? In de 2Doc: M’n beessie en ik zoomt filmmaker Johan Kramer in op de liefde tussen mens en dier. Runa (30) vertelt in de documentaire, die maandagavond om 20.30 uur op NPO 2 wordt uitgezonden, over haar band met albinoreuzenslak Nokia die inmiddels is overleden.