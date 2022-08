Paris Hilton en echtgenoot bezoeken fotogeniek museum in Amsterdam

De WONDR Experience staat bekend als de eerste experience playground van Amsterdam. De binnenspeeltuin wordt op de website omschreven ’als een wonderlijke wereld die is ontworpen om al je zintuigen op onverwachte manieren te prikkelen. Het is een plek die creativiteit, fantasie en pure blijdschap oproept.’

Paris en Carter namen onder andere een duik in een zwembad vol roze marshmallows en namen een kiekje onder een glinsterende hemel. Het lijkt erop dat de socialite aan het touren is door Europa. Eerder gaf ze een optreden op het festival Tomorrowland in België.

(Tekst gaat verder onder de foto’s.)

Ⓒ WONDR Experience

Ⓒ WONDR Experience

Ⓒ WONDR Experience

Paris Hilton en ondernemer Carter Reum kennen elkaar al ruim vijftien jaar, maar de vonk sloeg pas over tijdens een Thanksgiving-diner in 2019. Tijdens de pandemie en de verplichte quarantaine bracht het stel geen nacht meer zonder elkaar door, wat resulteerde in een huwelijksaanzoek na negen maanden samenzijn. De twee gaven elkaar vorig jaar het jawoord.