Premium Het beste van De Telegraaf

Toine van Peperstraten heeft keihard leren liegen

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

xxx Ⓒ Foto RTL/William Rutten

De lente begint goed voor Toine van Peperstraten. De presentator krijgt twee nieuwe projecten om zijn tanden in te zetten. Het ene is een jongensdroom: radiomaken bij Radio Veronica, het ander kwajongensgedrag: liegen en bedriegen in een nieuw seizoen van De verraders. „The fear of missing out is er in dit spel heel erg.”