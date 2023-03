’Mona Lisa and the blood moon’ is met neonlicht overgoten sprookje

Wat: film, thriller, mysterie

Regie: Ana Lili Amirpour

Met: Kate Hudson, Jeon Jong-seo, Ed Skrein

Opnieuw drukt de Britse schrijver-regisseur Ana Lili Amirpour haar persoonlijke stempel op een avontuur met een typisch B-film-thema. In haar debuut A girl walks home alone at night (2014) dook een eenzame vampier op, haar tweede speelfilm The bad batch (2016) draaide om een kidnap door kannibalen, dit keer vormt de superkracht van de titelheldin - die anderen met één blik haar wil kan opleggen - het fantastische element.

Neonlicht kleurt Amirpours moderne sprookje, waarin Mona Lisa (Jeon Jong-seo) op de klanken van een pompende technobeat haar weg probeert te vinden in nachtelijk New Orleans. Ze oogt er naïef, verdwaasd en verdwaald. Toch ontdekken de mensen die haar pad kruisen al snel dat zij minder weerloos is dan ze lijkt.

Dealer Fuzz (Ed Skrein) en stripper Bonnie (een excellerende Kate Hudson) behandelen haar vriendelijk, aanvankelijk duidelijk gedreven door opportunisme. Bonnies zoon blijkt minder berekenend en biedt Mona Lisa zijn oprechte vriendschap.

Het is vooral hun connectie die warmte geeft aan haar bizarre avonturen langs de zelfkant. Een keiharde wereld, waarin ’t ieder voor zich is. Maar soms ook even niet.

✭✭✭✩