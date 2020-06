Melissa Etheridge vindt troost in protesten

Ook vertelt de zangeres dat de protesten in de VS haar goed doen. „Het zal tijd kosten om het gat in mijn hart te dichten, maar ik put er hoop uit te zien dat de wereld van zich laat horen en meer liefde eist”, aldus de 59-jarige, die haar fans en volgers bedankt voor hun steun in de afgelopen weken.

Beckett Cypher stierf half mei op 21-jarige leeftijd. Etheridge liet toen via sociale media weten: „Vandaag ben ik bij de honderdduizenden ouders gaan horen die een kind hebben verloren aan verslaving. Mijn zoon Beckett, die nog maar 21 was, vocht tegen zijn verslaving maar verloor die strijd vandaag. We worstelen met de vraag wat we hadden kunnen doen om hem te redden, maar weten dat hij niet meer lijdt.”

Beckett was de jongste van Etheridge’ twee kinderen met ex Julie Cypher, zij hebben ook een 23-jarige dochter, Bailey. Uit haar relatie met actrice Tammy Lynn Michaels heeft de zangeres een 13-jarige tweeling, Johnnie en Miller.