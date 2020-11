Film met Georgina Verbaan naar India

Het festival vindt plaats van 16 tot en met 24 januari in Goa. Het is een van de grootste filmfestivals van India. Het Nederlands drama draait in het World Panorama-programma.

Buiten is het Feest is een vrije bewerking van de roman Maar buiten is het feest van Arthur Japin, die deels gebaseerd is op het leven van Karin Bloemen. De film gaat over een succesvolle zangeres die na de dood van haar zus een rechtszaak aanspant om haar nichtje uit handen van haar biologische vader te houden.

De verfilming draait op dit moment in de Nederlandse bioscopen.