Dua Lipa wil duet met idool Madonna

„We proberen Madonna te vragen voor een nummer. Ik ga een e-mail sturen om te kijken of ze op een track van Dua te horen wil zijn”, verklapt Mawson. Madonna is al jaren het grote voorbeeld van de Britse zangeres. Dua’s laatste album Future Nostalgia is bovendien „sterk beïnvloed” door de Amerikaanse zangeres.

„Toen ik haar voor het eerst zag op 17-jarige leeftijd, vertelde Dua dat ze net als Madonna wilde zijn”, vervolgt Mawson. „Door de manier waarop ze dat zei, geloofde ik echt dat dat mogelijk kon zijn. Ze is absoluut de complete popster.”