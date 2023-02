Handgeschreven songtekst David Bowie geveild voor 64.000 euro

Bowie, die in 2016 overleed, gaf het A4’tje waarop hij het lied had gekrabbeld in de jaren zeventig aan de oprichter van zijn Amerikaanse fanclub. Fan Neal Peters heeft het blaadje altijd bewaard, maar besloot het te verkopen nadat een andere songtekst van zijn idool vorig jaar veel geld had opgebracht. De tekst van de Bowie-hit Starman werd toen geveild voor 203.500 pond, zo’n 228.000 euro.

Het veilinghuis had verwacht dat de tekst van The Jean Genie tussen de 50.000 en 70.000 pond zou opbrengen en is „erg verheugd” met het uiteindelijke bedrag. Wie het blaadje heeft gekocht is niet bekendgemaakt.