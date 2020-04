’Mensen huilen, omdat ze niet bij familie mogen zijn’

Mick trekt al ruim drie weken, vijf dagen per week, door het land en heeft inmiddels voor zo’n veertig verpleeghuizen staan zingen. Belangeloos en vooral met heel veel liefde trakteert hij ouderen op serenades.

„Ik vind het hartverscheurend dat de ouderen geen bezoek mogen hebben”, vertelt de zanger aan De Telegraaf. „Al wekenlang kunnen ze hun eigen kinderen en familie niet knuffelen. In deze tijd draait juist alles om saamhorigheid en liefde. Daarom zing ik voor deze mensen – en geef ik ze een bloemetje en een cd – in de hoop dat hen daarmee een hart onder de riem kan steken.”

Huilen

Aangezien Mick optreedt voor een risicogroep, heeft hij te maken met strenge veiligheidsmaatregelen. „We ontsmetten alles, zelfs de microfoon, en ik zing meestal vanaf een binnenplaats of ergens buiten, op veilige afstand. De reacties zijn overweldigend. Niet normaal, die blije gezichten. Familieleden staan op straat te huilen, omdat ze niet bij hun vader, moeder, opa of oma mogen zijn. Ze vinden het prachtig wat wij doen.”

"Zonder mijn moeder ben ik niets"

Familiemens Mick is maar wat blij dat hij nog steeds van zijn moeder kan genieten. „Zij heeft mij geleerd wat liefde is en hoe je het moet geven. Zonder haar ben ik niets. Vandaar dat ik weet hoeveel pijn het moet doen dat families zo verscheurd zijn door deze coronacrisis.”

Eigen zak

Zijn moeder is onlangs gediagnosticeerd met long- en lymfklierkanker. Sinds een maand slaapt Mick daarom bij haar. „Zij is mijn alles en achter de schermen zorg ik voor haar. Samen bezoeken we Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis. Mensen met kanker lopen een verhoogd risico op besmetting van het coronavirus, waardoor ik dus extra alert wat betreft alle protocollen.”

Voorlopig is Micks Hart onder de Riem-tour nog niet ten einde en blijft hij de verpleeghuizen in Nederland langsgaan om de ouderen in het zonnetje te zetten. „De inmiddels achtduizend bloemen die we hebben weggegeven en blijven weggeven zijn gesponsord door mijn neefje, mijn geluidsman doet het gratis en betaalt zelf zijn brandstof en alle cd’s – Mick Harren zingt Willy Alberti – en overige kosten betaal ik uit eigen zak. We doen het met alle liefde. Alle verzorgingshuizen die een gratis optreden van mij willen, kunnen contact met mij opnemen.”