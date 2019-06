Producent NL Film zoekt verhalen op social media

NL Film werkt hiervoor samen met het Canadese bedrijf Wattpad Studios, dat het sociale platform Wattpad ontwikkelde waarop gebruikers hun verhalen kunnen uploaden. In Amerika wordt dit systeem al gebruikt. Zo kwamen onder meer de film After en de Netflix-romcom The Kissing Booth van onbekende talenten. Inmiddels zijn er 565 miljoen verhalen gedeeld waarvan bijna duizend zijn ontwikkeld tot een film, serie of boek.

„De samenwerking met Wattpad helpt ons met het vinden van nieuwe, unieke verhalen. Ook krijgen we inzichten en feedback door middel van de interactie van gebruikers”, aldus NL Film, bekend van films als Weg van jou en Mannenharten. „Het is zeer informatief en waardevol voor de ontwikkeling van nieuwe projecten.”