Kris Jenner gaat concurreren met eigen dochters

Kris Jenner met haar dochters Kendall Jenner, Kylie Jenner en Kim Kardashian (v.l.n.r.). Ⓒ Getty Images

Kris Jenner, de moeder van onder anderen Kim Kardashian en Kylie Jenner, is bezig met een eigen beautymerk. Dat meldt New York Post, die de aanvraagpapieren voor een patent in handen heeft gekregen.