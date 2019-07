Ruim 1 miljoen kijkers voor Avondetappe

Ⓒ ANP Kippa

De Avondetappe, het dagelijkse praatprogramma van de NOS rond de Tour de France, heeft vrijdagavond ruim 1 miljoen kijkers getrokken. Dat was goed voor een derde plaats in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. Eerder op de dag zagen 645.000 mensen hoe de Nederlander Dylan Groenewegen naar de dagoverwinning in de Tour sprintte.