Leidden Harry en Meghan iedereen om de tuin?

Ⓒ ANP

Er zijn al tal van verklaringen geweest voor het spraakmakende vertrek van prins Harry en Meghan uit de koninklijke familie. Zo zou de media-aandacht hen te veel zijn geworden en werd er zelfs gespeculeerd dat Meghan dit van meet af aan bekokstoofd had om zo haar eigen carrière te helpen. In werkelijkheid lijkt Megxit echter heel anders in elkaar te steken. Het koppel zou zelfs al ver voordat zij elkaar hun jawoord gaven van plan zijn geweest de familie te verlaten.