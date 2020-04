NikkieTutorials stelt bruiloft uit

„We gaan niet meer trouwen... Dit jaar”, verduidelijkt Nikkie, beter bekend als NikkieTutorials. „Vanwege die klotecorona hebben we besloten om het uit te stellen en uitstellen betekent niet dat het nooit meer gaat gebeuren. We stellen het uit tot het veiliger is voor ons, voor onze familie en voor onze vrienden.”

De make-up artieste maakte in augustus bekend dat zij en Dylan trouwplannen hebben.