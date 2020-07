’Tamar Braxton naar ziekenhuis na overdosis’

De zangeres, bekend van de R&B-groep The Braxtons, logeerde in het Ritz Carlton met haar vriend David Adefeso. Adefeso vond Braxton na een overdosis, waarbij ze vermoedelijk alcohol en pillen gebruikte, en belde een ambulance. De politie bevestigde later dat het gaat om een 43-jarige vrouw, die nu in het ziekenhuis ligt.

Braxton is vooral bekend geworden door haar muziek met haar zus Toni Braxton. Later won ze Emmies voor haar talkshow The Real. Daar werd ze in 2016 ontslagen.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Bel 113 of kijk op www.113.nl