Buitenlandse media positief over nieuwe liedjes ABBA: ’Briljante comeback’

BBC-muziekjournalist Mark Savage volgde de aankondiging met ’een mengeling van vreugde en angst’ maar volgens hem hebben Agnetha Fältskog (71), Anni-Frid Lyngstad (75), Björn Ulvaeus (76) en Benny Andersson (74) het allerminst verknoeid met I Still Have Faith In You en Don’t Shut Me Down. „In beide liedjes vermijden Benny en Björn de valkuil om hun jeugd over te doen. Dit zijn nummers uit hun herfstjaren, waarin ze herinneringen ophalen aan hun leven, liefdes, triomfen en fouten.”

Jude Rogers van The Guardian noemt in haar review onder meer de stemmen van Agnetha en Anni-Frid. „Om deze twee vrouwen na veertig jaar weer samen te horen zingen is ongelooflijk ontroerend”, vindt ze. Volgens haar is „het geluid van deze stemmen samen altijd al een van de beste dingen in de popgeschiedenis geweest.” „Natuurlijk zijn ze veranderd en ouder geworden, maar ze dragen nog steeds het gewicht van elke zin.”

The Independent schrijft dat het voelt alsof ABBA nooit weg is geweest. „Maar wat heerlijk dat ze er weer zijn.”

Ook de grote Zweedse kranten Expressen en Aftonbladet zijn positief over de twee nieuwe songs. Recensent Anders Dahlbom van Expressen spreekt van een „werkelijk briljante comeback.” I Still Have Faith In You noemt hij het beste nummer, terwijl Don’t Shut Me Down hem nog het meest doet denken aan de hit The Day Before You Came.

Markus Larsson van Aftonbladet vindt de comeback in ieder geval niet gênant. Hij was daar wel een beetje bang voor. Ook hem valt op dat de stemmen van Agnetha en ’Frida’ nog steeds geweldig klinken. „Ze zijn niet versleten. Dat hoor je toch vaak bij artiesten die ouder worden.” Hij vindt beide songs „OK” en noemt vooral Don’t Shut Me Down een nostalgische song die staat voor alles waar ABBA goed in was.

ABBA maakte donderdag bekend dat in november het album Voyage uitkomt. De plaat telt in totaal tien nieuwe liedjes. Daarnaast wordt in Londen een speciale concertzaal gebouwd waar hologrammen van Agnetha, Anni-Frid, Björn en Benny zullen optreden.