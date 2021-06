’Woedende Queen doorbreekt zwijgen in strijd om naam Lilibet’

Queen Elizabeth is gewend haar lippen stijf op elkaar te houden en niet te reageren op berichten in de media Ⓒ Getty Images

Al decennialang is het de gewoonte dat het Brits koningshuis zwijgt over wat er zoal in de media over hen wordt geschreven. Maar of koningin Elizabeth nu haar kiezen nog langer op elkaar houdt? In de pr-strijd over het gebruik van háár koosnaampje Lilibet voor het pasgeboren dochtertje van Harry en Meghan, zou zij bereid zijn de eeuwenlange gedragscode overboord te gooien.