Buren beschermen Harry en Meghan

Hoewel uit een recente peiling is gebleken dat ruim driekwart van de Canadese bevolking niet wil opdraaien voor de beveiliging van Harry en Meghan, doet de lokale bevolking er juist alles aan hun nieuwe buurtbewoners te beschermen. Sinds de Sussexes zichzelf op Vancouver Island hebben gevestigd, is het gebied het middelpunt van de aandacht en is het een komen en gaan van paparazzi. Maar als het aan de bewoners ligt, duurt dat niet meer lang.