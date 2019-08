Heidi Montag plant tweede kindje in opnameschema MTV

Het sterrenkoppel uit MTV’s realityserie The Hills was aan het genieten van een glaasje champagne bij Gucci in Beverly Hills, toen ze iemand van de krant tegen het lijf liepen. Aan haar onthulden ze hun wens voor een tweede kindje. Gunner Stone (1), hun eerste zoon, hadden ze op dat moment even met de nanny in de Polo Lounge in het Beverly Hills Hotel gedropt, zodat zij ongestoord konden shoppen.

„Ik heb MTV gevraagd wanneer het de beste tijd zou zijn om zwanger te raken”, merkte Heidi daarbij op. „En zij zeiden: rond januari!” Gelukkig voor de ster kwam die datum overeen met wat ze zelf ook al voor ogen had. „Dus dat werkt perfect, omdat we dan toch niet aan het filmen zijn.”