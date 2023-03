Premium Het beste van De Telegraaf

Brengt ’cokeschandaal’ schoondochter Mette-Marit in verlegenheid?

Realityster Nora Haukland is de vriendin van Mette Marit’s zoon, Marius. Ⓒ ANP/HH

Noorse media zijn al weken in de ban van een opmerkelijke foto op Instagram. Op het inmiddels verwijderde kiekje is namelijk te zien dat Nora Haukland, de vriendin van Mette-Marit’s zoon Marius, een zakje met een wit poedertje vasthoudt. Hoewel ze met een vriendin op een feestje was, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de twee poedersuiker mee hebben genomen naar het toilet...