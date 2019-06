Ronald Koeman voor tweede keer opa

Op Instagram schrijft Debbie bij een foto van haar dochter: „Welkom lieve kleine Luna.” Ook vermeldt ze de datum waarop het meisje is geboren, namelijk 20 juni.

Het is het eerste kindje voor Debbie en Jesse. In de zomer van 2018 stapten ze in Mallorca in het huwelijksbootje.

Opa Ronald mocht eind april al een kleinkind verwelkomen. Zijn zoon Tim is vader geworden van een jongetje, Xavi Jax.

Ⓒ Instagram