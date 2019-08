Jennifer Aniston klaar voor nieuwe liefde

„De steun die ze heeft gekregen van de vrouwen in haar leven heeft haar echt geholpen over Justin heen te te komen en haar leven weer op de rit te krijgen. Ze is eindelijk weer gaan daten. Lisa (Kudrow), Courteney (Cox) en Jen zijn heel close, ze hebben haar echt aangemoedigd weer uit te gaan”, vertelt een bron aan Entertainment Tonight.

Jennifer leidt momenteel een druk bestaan. Naast het vele daten en haar carrière, werkt ze ook hard aan aan haar gezondheid en lichaam. „Ze houdt zich veel bezig met yoga en haar gezondheid. Haar lichaam ziet er beter uit dan ooit!”