Nielson viert liever vier keer kerst dan een keer oud en nieuw

„Ik kom uit een christelijk nest, dus in de basis betekent kerst voor mij de geboorte van Jezus. Tegenwoordig betekent het ook lekker eten, veel familie, warmte en qualitytime”, aldus de in Dordrecht geboren zanger. „Het gaat om echt de tijd nemen om te zitten en gesprekken met elkaar te voeren.”

Hoewel er maar twee kerstdagen zijn, viert Nielson - die gescheiden ouders heeft - het feest normaal gesproken vier keer: een keer apart bij iedere ouder, een keer bij de schoonfamilie en nog eenmaal met vrienden. Bij drie van de vieringen zit Nielson relaxt in een kersttrui, bij de vierde moet hij „effe moeite doen” om in pak te verschijnen. „We zitten dan glitterrijk aan tafel, dat is ook wel leuk”, lacht hij. „Maar een trui heeft wel mijn voorkeur.”

De zanger heeft minder zin in oud en nieuw. „Dat vind ik een van de meest tegenvallende feestdagen van het jaar”, bekent hij. „Na kerst heb ik vaak iedereen al gezien die ik moet zien. Het voelt ook een beetje geforceerd dat je moet aftellen. Dat duurt ook maar een minuut, en dan?” vraagt Nielson zich hardop af. „Het voelt als een anticlimax. Vroeger vierden we het met de hele familie bij mijn vader thuis, dat was altijd chaos en een grote bende. Dat was wel leuk, maar ik heb liever kerst.”