Zara Larsson in oktober in AFAS Live

De negentienjarige Zara staat volgende week in een uitverkochte Melkweg. Die show is onderdeel van haar eerste wereldtournee waarmee ze verschillende steden in Europa, de Verenigde Staten en Azië aandoet.

Larsson brak in 2015 wereldwijd door met de hit Lush Life en scoorde sindsdien talloze andere hits. Ze startte haar zangcarrière al op tienjarige leeftijd toen ze de Zweedse televisietalentenjacht Talang won.

De kaartverkoop voor het concert in Amsterdam begint vrijdag.