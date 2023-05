Vrouw Ed Sheeran kreeg kankerdiagnose tijdens zwangerschap

De diagnose was het begin van een onzekere tijd voor de singer-songwriter die uitgerekend in die periode werd gevolgd voor een Disney+ special over zijn leven en werk. Ed (32) en Cherry (30) besloten de opnames door te laten gaan en openheid van zaken te geven.

Cherry Seaborn is doorgaans wars van publiciteit, maar voor de documentaire maakt ze een uitzondering. In de vrijgegeven beelden is te zien dat ze haar situatie rationeel benadert: „Lang verhaal kort: ik kreeg in februari 2022 te horen dat ik kanker had en dat was zwaar ellendig. Ineens ga je enorm nadenken over je eigen sterfelijkheid en wat je nalaat als je er niet meer bent.”

Tekst gaat verder onder de post.

Cherry was op dat moment zes maanden zwanger en doktoren vonden het niet verantwoord dat ze zich tijdens haar zwangerschap liet behandelen. De situatie had uiteraard impact op haar bekende echtgenoot, maar volgens Cherry was muziek juist een uitlaatklep voor hem: „De dag na mijn diagnose schreef hij zeven liedjes in vier uur tijd. Sommige mensen houden een dagboek bij om hun emoties te verwerken, als Ed iets heftigs meemaakt schrijft hij er een nummer over.”

Subtract

Cherry en Ed kregen het afgelopen jaar nog meer tegenslagen te verwerken. Sheeran verloor zijn goede vriend Jamal Edwards aan een hartaanval en hij kreeg een miljoenenclaim aan zijn broek wegens plagiaat. Ook deze tragedies wist hij om te zetten in muziek voor zijn nieuwe album Subtract dat later deze maand verschijnt.

De vierdelige Disney+ special Ed Sheeran: The sum of it all is vanaf woensdag 3 mei te zien.