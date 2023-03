Johan Derksen met gejuich onthaald na twee dagen ziekte

Derksen begroette de geste met de opmerking dat hij „hier een teringhekel aan heeft.” De analist stelde dat het „lang geleden was dat ik echt griep had gehad. Ik heb vier dagen bewusteloos in bed gelegen. Met een trainingspak en sokken, en nog had ik het koud.”

Voor Derksen is het zeldzaam dat hij er niet was. Alleen in 2019 meldde hij zich ziek nadat hij van de trap was gevallen en een hersenschudding en gebroken arm had opgelopen. Een week later was hij alweer van de partij. Naar eigen zeggen voelde hij zich maandagochtend weer goed genoeg om naar de studio te komen.