Dramaserie met Imanuelle Grives volgende maand in première

Keizersvrouwen speelt zich af in de wereld van de highclass escort. Karin Smulders speelt Xandra Keizer, die na een vriendendienst weer in de criminele escortscene belandt waar ze vroeger deel van uitmaakte. Grives speelt Pamela, een oude vriendin van Xandra en eigenaresse van een escortbureau.

Andere hoofdrollen worden gespeeld door Susan Radder, Hilde van Mieghem, Thijs Römer, Matteo van der Grijn en Roeland Fernhout. Keizersvrouwen wordt geregisseerd door Ben Sombogaart (De tweeling, Knielen op een bed violen). De serie is geproduceerd door Reinier Selen van Rinkel Film (Lucia de B) en Ian Ginn van Hubbub Media (Meiden van de Wit, Van Speijk).

Het eerste seizoen van Keizersvrouwen bestaat uit tien afleveringen. De serie is dit najaar vanaf 10 november op televisie te zien bij AVROTROS op NPO 3.

Grives werd in juli aangehouden op het festival Tomorrowland in België met een grote hoeveelheid drugs. Zij zit nog steeds vast; haar voorarrest is al tweemaal verlengd.