MOJO beraadt zich op samenwerking met Johan Derksen

„Ook wij hebben kennisgenomen van de uitspraken van Johan Derksen. Voor de organisatie van Holland International Blues Festival doen wij de programmering en een deel van de productie. We zijn ons aan het beraden over onze positie en treden in overleg met de festivalorganisator”, schrijft MOJO op Twitter.

Johan Derksen raakte maandagavond flink in opspraak nadat hij in het programma Veronica Inside een grap maakte over rapper Akwasi die door een aantal mensen als racistisch werd beschouwd. Sponsoren van het programma, waaronder TOTO en Bavaria, distantiëren zich van de uitspraken. Onder andere Albert Heijn heeft gezegd vooralsnog geen reclametijd meer te willen rondom VI.

