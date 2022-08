J.K. Rowling wilde zelf niet meedoen aan Harry Potter-reünie

Toen de special op 1 januari bij streamingdienst HBO Max uitkwam, was Rowling - de bedenker van de verhalen over de bebrilde tovenaarsleerling - een van de grote afwezigen. Rowling kwam wel voorbij, maar was alleen op oud archiefmateriaal te zien. Dit in tegenstelling tot acteurs als Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermelien Griffel) en Rupert Grint (Ron Wemel), die na twintig jaar opnieuw voor de camera verschenen en terugblikten op hun rol in de film Harry Potter en de Steen der Wijzen.

„Ik was gevraagd om eraan mee te doen, maar ik besloot om er geen deel van uit te maken. Het ging om de films, en eigenlijk niet om de boeken”, aldus Rowling, wier eerste Harry Potter-boek in 1997 al verscheen. „De reünie was voor de film bedoeld. Niemand zei dat ik er niet aan mee moest doen. Ik was gevraagd, maar besloot om het niet te doen.”