Metropole Orkest eert Ramses Shaffy

De zanger stond in 1969 op het podium met het Metropole, dat toen nog onder leiding stond van oprichter Dolf van der Linden. Dertig jaar later, op oudejaarsavond in 1999, trad Shaffy weer op met het orkest.

Maarten Heijmans speelde Ramses in de gelijknamige televisieserie. Fluitist Thijs van Leer begon als musicus ooit bij Ramses Shaffy. De tournee voert onder meer langs Tilburg, Nijmegen, Den Haag, Zwolle, Amsterdam, Rotterdam en Apeldoorn. De concertreeks is een samenwerking van het Metropole met het Ramses Shaffy Fonds voor Jonge Kunstenaars.