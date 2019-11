Album dat Kanye West niet wilde uitbrengen nu toch gelekt

Een Spotify-gebruiker die zich toepasselijk Yandhi noemt, besloot luisteraars de nummers toch te gunnen en lekte in totaal 45 tracks op de streamingdienst.

De liedjes werden als afleveringen van een podcast getiteld Yeezus is King gedeeld. Er staan nummers tussen die Kanye voor Yandhi opnam met onder anderen Justin Bieber, Post Malone, Kendrick Lamar, Kid Cudi en A$AP Rocky. Ook zijn er demo’s van de albums Ye (2018) en The Life of Pablo (2016) gelekt.

Het is niet duidelijk wie er achter het lek zit. Kanye heeft er nog niet op gereageerd.