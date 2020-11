Simon Cowell in december weer aan de slag

Cowell maakte in augustus een lelijke smak toen hij een testritje maakte op een elektrische fiets. Daarbij brak hij zijn rug op meerdere plekken en moest hij als gevolg daarvan een spoedoperatie ondergaan.

Eerder werd al bekend dat de Brit in januari zijn werkzaamheden voor Britain’s Got Talent weer oppakt, maar een maand eerder zal hij dus al te zien zijn bij het Fayre of St James’s 2020 Christmas Concert. Het evenement, waar veel sterren bij aanwezig zullen zijn, zamelt geld in voor kinderen in nood.

Cowell zal net als de andere bekende gasten gaan voorlezen, kerstliedjes zingen en andere ’magische optredens’ verzorgen.