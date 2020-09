Gordon: waanzinnig om weer aan het werk te kunnen

Gordon omschrijft de coronatijd als ’dramatisch’. Hij was dan ook blij om na de lockdown weer aan de slag te mogen gaan. „Het was waanzinnig om weer lekker te werken”, vertelde de presentator vrijdagavond in Jinek.

In Hit the Road rijden de Gordon, Edsilia Rombley, Nick & Simon en Roel van Velzen als chauffeur/jurylid in een auto door het land. Kandidaten stappen onderweg in en vertellen eerst hun bijzondere verhaal voordat ze een liedje zingen dat betekenis voor ze heeft. De chauffeurs bepalen uiteindelijk welke twee kandidaten er op de achterbank mogen blijven zitten en naar de grote finale mogen.