Nieuwe vlam André Hazes tegen schoonmoeder Rachel: ‘Ik hou van je’

Zo schrijft de influencer bij een tweetal foto’s van hen samen op Instagram Stories: „Happy mothersday! I love you.” André deelt op zijn beurt foto’s van hem en z’n moeder door de jaren heen.

Ⓒ Instagram Stories

Het ziet ernaar uit dat het wel botert tussen Sarah en haar schoonmoeder, dit in tegenstelling tot Andrés ex Monique Westenberg. Naar eigen zeggen kwam dat volgens Rachel omdat ze het leeftijdsverschil moeilijk vond. Dit vertelde ze aan RTL Boulevard. „Natuurlijk begreep ik dat André Monique een mooie vrouw vond. Ik had gewoon moeite met het leeftijdsverschil.” Hoewel ze zelf negentien jaar scheelde met wijlen André, zei ze: „En natuurlijk begrijp ik dat ik eigenlijk mijn mond moet houden, want ik was ook getrouwd met een oudere man. André en ik scheelden negentien jaar. En juist daarom kan ik het goed uitleggen.”