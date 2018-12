Geen Webby Award voor Arjen Lubach, maar wel voor deze grappige virals...

De Used Car Commercial // 1996 Honda Accord werd door de jury als winnaar gekozen, terwijl de publieksprijs naar het filmpje Mean Tweets #11 ging van het Amerikaanse tv-programma Jimmy Kimmel Live.

Ook onder meer Jay Z, Meryl Streep en Steven Soderberg mogen volgende maand tijdens de prijsuitreiking ook een Webby mee naar huis nemen. Jay Z won in de categorie Online film & video - Best individual performance, voor zijn videoclip bij het nummer Smile. Streep ontvangt de prijs voor haar interview met Anna Wintour voor Vogue.com. Soderberg krijgt een speciale award; de regisseur is uitgeroepen tot Person of the Year in de categorie film & video.

De Webby Awards worden gezien als de ’Oscars van het internet’ en zijn een initiatief van de International Academy of Digital Arts and Sciences. De prijsuitreiking vindt plaats op 14 mei in New York.