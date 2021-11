André Rieu moet kerstconcerten opnieuw afzeggen

„Het is met pijn in mijn hart dat ik deze beslissing heb genomen, want eigenlijk zouden we na negentien maanden zonder concerten niets liever willen dan op het podium springen en spelen”, laat Rieu weten in een verklaring. „Maar voor mijn gevoel is dit het enige goede om nu te doen.”

Op de concerten zouden in totaal 36.000 mensen afkomen. De shows zijn verplaatst naar volgend jaar. De al gekochte tickets blijven geldig voor de nieuwe data.