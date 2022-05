Donderdag neemt ’t Gooi afscheid van Willibrord Frequin

Eerst is er de uitvaart in de Sint Jansbasiliek in Laren, daarna vindt er een ’nazit’ plaats in ’zíjn’ Moeke Spijkstra, waar hij dit jaar nog zijn boek met Fons de Poel presenteerde. Daar zal zijn stoel die middag nadrukkelijk leeg blijven.

In de kerk is, naar zijn eigen wens, de kist al gesloten. Niet omdat Willbrord de sporen van zijn slopende ziekte verborgen zou willen houden – hij nam de laatste weken juist van iedereen afscheid – maar omdat op het deksel een laatste, koud biertje moet staan. De begrafenis van Willibrord belooft een grote gebeurtenis te worden, waarop vele bekende namen met wie hij werkte, worden verwacht. Behalve veel collega’s zullen deze keer vooral de ’Gooische mánnen’ aanwezig zijn, met wie hij zich tot ruim voorbij zijn tachtigste in de kroegen vermaakte.