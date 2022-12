Tory Lanez bood miljoen zwijggeld aan Megan Thee Stallion na schietpartij

Megan Pete, zoals de artiest eigenlijk heet, zei dat ze na een feestje in de auto zat met Lanez, zijn bodyguard en haar vriendin Kelsey Harris. In de auto brak een ruzie uit, waarop Megan Thee Stallion uit de auto stapte. Even later richtte Lanez een pistool op haar en schoot vijf keer nadat hij „dans, bitch”, tegen haar had gezegd.

De auto waar het gezelschap in zat werd staande gehouden door de politie en Megan Thee Stallion werd naar het ziekenhuis gebracht voor haar verwondingen. Aanvankelijk loog ze tegen de politie door te zeggen dat ze haar voeten had gesneden aan gebroken glas. Halverwege 2020 vertelde Megan Thee Stallion dat ze bij een schietpartij gewond was geraakt, maar claimde later pas dat Lanez, met wie ze enige tijd een seksuele relatie had, de dader was.

Lanez heeft alle aanklachten die tegen hem lopen ontkend. Als hij door de jury op alle punten schuldig wordt bevonden in het proces, kan hij meer dan twintig jaar de cel in gaan.