George en Amal Clooney ontkennen gezinsuitbreiding

George (60) en Amal (43) hebben samen twee kinderen. In 2017 werden ze ouders van de tweeling Ella en Alexander. Dat was ruim drie jaar na hun huwelijk.

Dat George ooit vader zou worden, had hij al nooit gedacht. „Ik had niet verwacht dat ik op dit punt in mijn leven nog kinderen en een vrouw zou krijgen, maar toen stapte Amal mijn leven binnen. Alles veranderde onverwacht op prachtige wijze”, zei de acteur in een eerder interview.