Sporen van Oorlog Juliette (47) onderzoekt het oorlogsverleden van haar opa: ’Het was trauma op trauma’

Door Daphne van Rossum

Juliette (r.) bezoekt de plek waar de boezemvriend van haar opa wordt herdacht. Ⓒ Max

Hij was altijd de vrolijke, gezellig opa, maar achter zijn grapjes en gulle lach ging een trieste, haast ongelofelijke geschiedenis schuil. In de eerste aflevering van de MAX-serie Sporen van Oorlog loopt kleindochter Juliette Kurun- Aloserij (47) in het spoor van haar opa Aloserij die drie concentratiekampen en een scheepsramp overleefde.