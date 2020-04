Diederik van Vleuten zet zijn drie historische solo’s online

Diederik van Vleuten in ’Mijn nachten met Churchil’. Ⓒ Foto Katinka Krijgsman

Ook Diederik van Vleuten draagt graag zijn steentje bij in deze moeilijke tijden. Om alles weer een beetje in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, biedt hij vanaf morgen zijn drie soloprogramma’s Daar werd wat groots verricht, Buiten schot en Mijn nachten met Churchill gratis aan via YouTube.