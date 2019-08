Fans boos om gestaakt concert Backstreet Boys

Het concert werd in eerste instantie uitgesteld vanwege onweersbuien. Bezoekers werd verzocht terug te keren naar de parkeerplaats tot die overgetrokken waren. Verschillende aanwezigen lieten op Twitter weten dat de meeste mensen nog buiten stonden toen de band weer begon te spelen. Halverwege het tweede nummer hielden zij er echter opeens mee op en moest iedereen het terrein weer verlaten.

De band meldde via sociale media dat het stadion geëvacueerd moest worden en de show werd uitgesteld. Veel fans reageerden boos. Sommigen waren kwaad omdat er de hele dag al voorspellingen waren voor slecht weer en ze zich de rit naar het stadion hadden kunnen besparen. Anderen vonden juist dat het wel meeviel met de storm en de band best even had kunnen wachten of het slechte weer niet opnieuw zou overwaaien.