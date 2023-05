’Huiveringwekkende gebeurtenis’ luidt einde 33e GTST-seizoen in

In de laatste aflevering van het 33e seizoen staat de bruiloft van Henk Visser (Johnny Kraaijkamp) en Laura Selmhorst (Jette van der Meij) centraal. „Meerdijk maakt zich klaar voor de romantische dag van hun geliefde Henk en Laura. Natuurlijk gaat dit gepaard met strubbelingen”, meldt RTL dinsdag.

„Na de huwelijksvoltrekking in De Rozenboom vertrekken alle inwoners naar de partyboot, waar het feest zich voortzet. Terwijl de gasten met elkaar genieten van de bruiloft, geeft iemand de liefdevolle dag onverwachts een compleet andere wending. Met dramatische consequenties voor álle Meerdijkers.”

Vaste waarde

Peter van der Vorst, director of content van RTL, kijkt terug op een „succesvol seizoen”. „Het gemiddelde marktaandeel in onze doelgroep is het afgelopen seizoen wéér gestegen en GTST is een vaste waarde geworden in de dagelijkse top tien van best bekeken programma’s”, zegt hij. „Op Videoland is de serie de meest gestreamde lineaire titel. In totaal kijken er dagelijks, verspreid over onze verschillende platformen, zo’n 1,1 miljoen mensen naar de serie.”

De cliffhanger van Goede tijden, slechte tijden is op donderdag 1 juni te zien bij RTL 4. Aanstaande donderdag is de seizoensfinale al te bekijken op Videoland.