Kim Kardashian huurt privé-eiland af voor verjaardag

Kim Kardashian wordt woensdag 40 jaar. Ⓒ Getty Images

Kim Kardashian is niet van plan haar 40e verjaardag onopgemerkt voorbij te laten gaan, ondanks de strenge coronaregels die gelden in Californië. De realityster wil haar kroonverjaardag vieren met een intieme groep van een man of dertig en huurt daarvoor een privé-eiland af. Dat meldt Page Six.