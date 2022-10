Premium Het beste van De Telegraaf

Coen Verbraak: ’Eerder was ik misschien meer op de sensatie gaan zitten’

Door Patricia Cortie

Wat is de zin van ons bestaan? Uiteenlopende gasten proberen in het programma Over leven in gesprek met Coen Verbraak antwoord te geven op deze, overkoepelende, „grote vraag” . „Alle verhalen die ik hoor, steek ik als bagage in mijn achterzak”, zegt de interviewer.