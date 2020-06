Herdenkingsdienst George Floyd uitgezonden op Amerikaanse tv

De dienst vindt plaats in het Frank J. Lindquist Sanctuary van North Central University. Volgens Deadline doen onder meer nieuwszenders ABC News, CBS News, CNN, Fox News en NBC News verslag van de herdenkingsdienst. Ook wordt de dienst live uitgezonden op YouTube.

De herdenking van Floyd in Minneapolis is de eerste van velen. Zaterdag wordt hij ook herdacht in Raeford, North Carolina en op maandag en dinsdag herdenkt de Texaanse stad Houston hem. Voormalig vicepresident Joe Biden zal daarbij aanwezig zijn.